River venció como visitante a Barracas Central

River arrancó el torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol con una buena victoria en su visita a Barracas Central por 1-0, gracias al tanto convertido por Gonzalo Montiel en el inicio del segundo tiempo.

El equipo conducido por Marcelo Gallardo fue superior durante gran parte del encuentro y terminó ganando gracias a una pelota parada que comenzó en la zurda de Juanfer Quintero y terminó en la cabeza del campeón del mundo

El Millonario tuvo de arranque a Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno, uno de los puntos altas, mientras que en el arco estuvo Santiago Beltrán, quien prácticamente no tuvo trabajo. En el segundo tiempo ingresó el delantero curuzucuateño Maximiliano Salas.

River dominó gran parte del partido con la posesión de la pelota y generó importantes situaciones de peligro. No obstante, logró abrir el marcador recién a los 13 minutos del segundo tiempo: Montiel conectó de cabeza luego de un centro preciso por parte de Juanfer Quintero. Los últimos compases del encuentro se desarrollaron de forma frenética. Tanto el Guapo como el cuadro de Núñez generaron chances para convertir.

La agenda de River seguirá con su primera presentación en el Estadio Monumental en el año 2026. El Millonario recibirá a Gimnasia de La Plata el miércoles 28 de enero desde las 20:00, mientras que Barracas viajará a Mar del Plata para visitar a Aldosivi el mismo día a partir de las 17:00.