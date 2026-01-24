Fiesta del Chamamé: será la quinta noche con entradas agotadas en una edición récord

La Fiesta Nacional del Chamamé vivirá este sábado 24 de enero su novena noche en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Se esperan entradas agotadas por quinta vez en la actual edición, un hecho que confirma el carácter récord del evento cultural más importante de Corrientes.

La jornada forma parte del tramo final de la Fiesta Grande, que concluirá este domingo 25 tras diez noches de música, danza y actividades vinculadas a la identidad chamamecera. El sostenido acompañamiento del público se reflejó en funciones multitudinarias a lo largo del festival.

¿Entradas agotadas?

Desde el Instituto de Cultura de Corrientes se informó que las entradas para la noche del sábado se encuentran agotadas y que no hay venta en puerta, con apertura del predio prevista a partir de las 19.

Sin embargo, El Litoral constató que, hasta el momento de publicarse esta nota, el sitio web de venta Weepas aún mostraba disponibilidad para la función de hoy.

En el escenario se presentarán artistas emblemáticos del género, entre ellos Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana, los Hermanos Brítez y el grupo Tajy. Además, habrá participación de músicos invitados de Brasil y Paraguay.