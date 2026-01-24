¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

POLICIA RURAL DE CONCEPCION

Sancionaron a un hombre por llevar siete ovejas sin papeles en Corrientes

Carecía de las documentaciones de los animales y se movilizaba en un vehículo no apto para este tipo de traslados.

Por El Litoral

Sabado, 24 de enero de 2026 a las 19:21

Un hombre fue demorado sobre la Ruta Provincial 22 en pleno traslado ilegal de siete ovejas en la caja de una camioneta, en un operativo vial montado por efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Concepción.


El chofer carecía de la documentación legal exigida y de un vehículo apto para el transporte de animales, por lo cual avanzaron con las sanciones reglamentarias, de acuerdo con las disposiciones de la Fiscalía en turno.
Ante la situación, labraron el acta correspondiente y se aplicó una multa de $70 mil , conforme al artículo 82 del Código de Faltas provincial. El infractor se comprometió a abonar la sanción y presentar los papeles que demuestren que los animales eran suyos .

