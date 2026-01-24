Sancionaron a un hombre por llevar siete ovejas sin papeles en Corrientes

Un hombre fue demorado sobre la Ruta Provincial 22 en pleno traslado ilegal de siete ovejas en la caja de una camioneta, en un operativo vial montado por efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Concepción.

El chofero.Ante la situación, labraron el acta correspondiente y se aplicó una multa de $70 mil , conforme al artículo 82 del Código de Faltas provincial. El infractor se comprometió a abonar la sanción y presentar los papeles que demuestren que los animales eran suyos .