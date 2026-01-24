Régimen Penal Juvenil: Patricia Bullrich exigió debatir la baja de la edad de imputabilidad

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a reclamar el inicio del debate parlamentario sobre el Régimen Penal Juvenil. La iniciativa propone la baja de la edad de imputabilidad y una modificación del sistema de responsabilidad para menores.

El planteo fue realizado a través de un mensaje publicado en la red social X, donde la ex ministra de Seguridad instó al Congreso a tratar el proyecto durante este año. En ese marco, vinculó la discusión con el acompañamiento a las víctimas de delitos.

“Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso”, expresó Bullrich, y sostuvo que el debate implica optar entre “acompañar a las víctimas y a sus familias” o mantener, según su visión, una postura favorable a los delincuentes.

La senadora cuestionó el régimen actual al considerar que permite que delitos graves cometidos por menores queden sin una sanción penal efectiva.

“El menor que delinque, las paga, y el que asesina no vuelve a su casa como si nada”, señaló Bullrich, al remarcar que el sistema vigente no fija responsabilidades claras ni límites efectivos.

Finalmente, calificó al actual Régimen Penal Juvenil como un esquema que “protege a los delincuentes y abandona a las víctimas”. Además, sostuvo que la reforma busca alinearlo con modelos aplicados en otros países de la región, con jueces especializados y penas diferenciadas según la edad y la gravedad del delito.