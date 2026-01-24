Por primera vez en la temporada del Torneo Regional Federal Amateur 2026, el plantel de Mandiyú viajó un día antes a la sede del encuentro. La trascendencia del encuentro, definición de la semifinal de la región, frente a Guaraní Antonio Franco y el público algodonero armó una fiesta popular para despedir al plantel.

“Todos juntos lo damos vuelta”, fue el mensaje que difundió la entidad correntina con una foto de todo el plantel. En tanto que los hinchas se autoconvocaron para realizar un banderazo.

Las diferencias entre los grupos de hinchas de Mandiyú, que se reflejaron en las peleas registradas en cancha de Boca Unidos el último domingo, quedaron de lado y ahora se unieron para alentar al equipo.

Desde muy temprano, los simpatizantes de Mandiyú se concentraron en la plazoleta Llano, lugar de partida del plantel hacia Posadas.

Camisetas, banderas y bengalas de humo blancas y verdes, bombos y trompetas le pusieron color a la calurosa tarde correntina. Autos, camiones y un sin fin de motos acompañaron al micro que trasladó a los dirigidos por Fabián Ponce hasta la RN 12.

A lo largo del trayecto, también se pudo ver a simpatizantes que esperaban el paso del colectivo y la caravana para dar su aliento al plantel.

Mandiyú enfrentará este domingo a Guaraní Antonio Franco sin la presencia de su público. Para este cotejo, como sucedió en Corrientes en el partido de ida, solamente se permitirá la presencia de los aficionados locales.

En el partido de ida, Guaraní se impuso 1 a 0, por lo tanto Mandiyú se presentará este domingo en Posadas con la obligación de vencer y dar vuelta la eliminatoria. Si gana por la mínima diferencia, habrá tiros desde el punto del penal para definir al finalista.