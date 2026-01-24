Apresaron a un violento individuo que se atrincheró y amenazó con matar a su hijo

Un hombre con un historial de violencia extrema y múltiples antecedentes penales fue detenido en la siesta de este sábado en el barrio San Ramón de Goya, luego de protagonizar un episodio de amenazas y violencia que puso en riesgo la vida de su hijo menor de edad y su pareja embarazada.



Fue identificado como Juan Gabriel Gómez, quien, según la Policía, había violado una medida de restricción perimetral y la prisión domiciliaria que pesaban en su contra, y se habría atrincherado en una casa, amenazando con matar a su hijo y luego quitarse la vida.



La Policía de Goya de la Comisaría Cuarta, desplegó un operativo cerrojo en la zona y, tras horas de búsqueda, logró localizar y detener al agresor, quien cuenta con antecedentes por hechos de extrema violencia, incluyendo ataques a personal policial y agresiones a su pareja.



Según revelaron,, cuando la Policía llegó al domicilio, la pareja de Gómez habría impedido el ingreso de los efectivos, situación que le dio tiempo para darse a la fuga, según detalló el periodista local Juan Cruz Velasquez.



"Se trata de una persona fuera de control y con un alto nivel de peligrosidad", advirtieron vecinos del barrio San Ramón, quienes exigen una respuesta firme y urgente por parte de la Justicia para evitar una tragedia.



Gómez quedó alojado en la Comisaría Primera, a disposición de la Justicia, mientras que la comunidad espera que se tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar que se repitan episodios de violencia como este