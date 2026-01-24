¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Carpincho 35° Fiesta Nacional del Chamamé evacuados
Carpincho 35° Fiesta Nacional del Chamamé evacuados
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
INICIO EN PASO DE LA PATRIA Y CULMINO EN CORRIENTES

Decomisaron 14 pescados tras un operativo por comercio ilegal

Hallaron ocho surubíes y seis dorados

Por El Litoral

Sabado, 24 de enero de 2026 a las 20:10

En un domicilio del barrio Ponce de la Capital correntina, decomisaron este sábado un total de 14 pescados que eran ofrecidos para la venta de manera irregular.


Se trató de un operativo iniciado por personal de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de la Patria junto a sus pares del área de investigación, en colaboración con la Dirección de Fauna y Flora de esa localidad.


Tras una paciente labor investigativa, localizaron un domicilio donde se tenía la información de que se comercializaban las especies sin las medidas sanitarias correspondientes.


El procedimiento fue concretado por calle Cesar Alvarez y Lila Soto, del barrio Ponce. Al llegar al domicilio, fueron recibidos por el propietario, quien hizo entrega de forma voluntaria de un total de 8 surubíes y seis dorados.
En consecuencia, se labraron las infracciones correspondientes al respecto, procediéndose al decomiso de los 14 pescados.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD