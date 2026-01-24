Decomisaron 14 pescados tras un operativo por comercio ilegal

En un domicilio del barrio Ponce de la Capital correntina, decomisaron este sábado un total de 14 pescados que eran ofrecidos para la venta de manera irregular.



Se trató de un operativo iniciado por personal de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de la Patria junto a sus pares del área de investigación, en colaboración con la Dirección de Fauna y Flora de esa localidad.



Tras una paciente labor investigativa, localizaron un domicilio donde se tenía la información de que se comercializaban las especies sin las medidas sanitarias correspondientes.



El procedimiento fue concretado por calle Cesar Alvarez y Lila Soto, del barrio Ponce. Al llegar al domicilio, fueron recibidos por el propietario, quien hizo entrega de forma voluntaria de un total de 8 surubíes y seis dorados.

En consecuencia, se labraron las infracciones correspondientes al respecto, procediéndose al decomiso de los 14 pescados.