Debut con triunfo para Ignacio Vilas en el TC Pista Mouras

El goyano Ignacio Vila ganó la primera final de la temporada del TC Pista Mouras y concretó un debut soñado en la categoría. Este domingo se impuso en la carrera que se disputó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata con un rendimiento que fue creciendo con el correr de las vueltas.

Vilas, con el Dodge que le atiende el equipo Galarza Racing, tuvo una buena salida desde la cuarta ubicación para avanzar un puesto. La carrera fue lideraba cómodamente Dante Rubiera Hainze (Ford) y escoltaba Damián Pérez (Dodge). Sin embargo, este último abandonó en la segunda vuelta por inconvenientes en el motor y el líder se quedó a falta de tres giros para la bandera a cuadros, lo que permitió que Vilas tomara la punta y gane en su presentación en la categoría.

"Tuve un gran auto y esta primera carrera fue increíble porque me encontré con un auto con un gran ritmo que me permitió llegar a la punta y luego mantenerme", sostuvo el goyano.

"Ganar esta carrera, realmente no estaba en mis planes, porque sabíamos que estábamos en un buen equipo y pensábamos que el triunfo llegaría más adelante, pero bienvenido sea", agregó.

Ignacio Lovich, que con el Dodge del Canning Motorsport, terminó en la segunda posición. Tercero, llegó Facundo Ludueña, con Chevrolet, cuarto, Dante Rubiera Hainze, con el Ford que le atiende Emiliano Spataro, y finalmente quinto, llegò Ignacio Quintana, con Torino.

Ignacio Vilas, llegó al TC Pista Mouras, con el Dodge que el año anterior tripulò, con èxito, el piloto Lucas Bohdanowicz, después de competir en la Fórmula Entrerriana y en la F.3 Metropoliatna para llegar, este año al TC Pista Mouras

La próxima fecha del TC Pista Mouras, segunda carrera del año, será el próximo 22 de febrero, nuevamente en el autódromo plantense Roberto Mouras.