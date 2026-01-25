Atacaron al colectivo de Mandiyú cuando llegaba a Villa Sarita

10' PT Mandiyú tiene la pelota en la mitad de la cancha y Guaraní apuesta a la contra. El partido está 0 a 0, con este resultado el equipo misionero pasa a la final de la región.

17.37 hs. Comenzó el partido entre Guaraní Antonio Franco, que utiliza una camiseta alternativa (azul con franja blanca) y Mandiyú. Se define el primer finalista de la Región Litoral Norte.

17.00 hs. Los once titulares elegidos por la dupla técnica Manuel Dutto – Juan Eluchans son: 1: Eduardo Flores, 2: Alejandro Galván, 3: Lucas Noguera, 4: Agustín Vallejos, 5: Denis Benítez, 6: Martín Romero, 7: Joaquín Machado, 8: Lautaro Soto, 9: Mauro Gómez, 10: Leonardo Galeano y 11: Marcelo Dávalos.

Los suplentes son: 12. Matías Márquez, 13. Nicolás Vallejos, 14. Enzo Cejas, 15. Santiago Duarte, 16. Franco Pinto, 17. Lucas Velázquez y 18. Enzo Kalen.

16.45 hs. Fabián Ponce confirmó los 11 titulares de Mandiyú con cinco variantes respecto al encuentro de ida en Corrientes. Los elegidos son:

1- Milton Ferreyra

2- Juan José Solís

3- Facundo Lallana

4- José Sánchez

5- Hernán Valenzuela

6- Franco Domínguez

7- Max Pared

8- Héctor Zabala

9- Javier Sosa

10- Tomás González

11- Fabio Godoy

El banco de suplentes quedó conformado con: 12) David Acuña. 13) Juan Romero Chiappe, 14) Elías González, 15) Cristian Almirón, 16) Mariano Giménez, 17) Lautaro Mendoza y 18) Guillermo Barreto.

16.30 hs. El colectivo que traslada al plantel de Mandiyú fue atacado a piedrazos cuando llegó al estadio ubicado en Villa Sarita. Desde la delegación correntina informaron que no hay heridos y que una de las ventanillas se rompió producto de la agresión.-

En Posadas se busca al primer finalista de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol. En el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, ubicado en el barrio de Villa Sarita, con arbitraje del santafesino Maximiliano Manduca jugarán desde las 17.30 Guaraní Antonio Franco y Mandiyú.

En el partido de ida, disputado en Corrientes, el triunfo fue para Guaraní 1 a 0 con gol de Leonardo Galeano.