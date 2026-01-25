Traverso terminó quinto en la Fórmula 3 Metropolitana

La primera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 3 Metropolitana terminó este domingo con la disputa de la Final 2 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El equinense Benjamín Traverso finalizó quinto y el triunfo correspondió a Agustín Sexe.

Traverso, con un auto del Satorra Competición, se mostró competitivo en la calurosa jornada platense y por momentos luchó por ocupar el tercer lugar del podio. El joven piloto largó sexto, llegó hasta el tercer lugar pero sin embargo, no pudo contener a dos competidores y bajó a a la quinta ubicación.

"Veníamos para pelear en el podio, incluso la carrera, si embargo en las últimas vueltas perdimos ritmo", reconoció Traverso que en la final del sábado quedó excluido por una maniobra peligrosa.

Sexe consiguió su primer triunfo en una final vibrante, entretenida y sumamente disputada. Fran Olaverría fue segundo y selló el 1–2 del Claverie 3 Pro Racing, mientras que Malek El Bacha completó el podio.

“Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe” dice el refrán popular, y bien podría aplicarse al nuevo vencedor. Sexe nunca claudicó en su intento y finalmente alcanzó la victoria por la que tanto luchó, esperó y trabajó durante años.

Claro que no fue sencillo: debió batallar intensamente con Olaverría, líder desde el mismo instante en que el semáforo se apagó. Tras varios intentos, en el 9º giro Sexe logró tomar la delantera con una maniobra impecable, y desde allí administró el ritmo hasta cruzar primero la bandera a cuadros, concretando un sueño largamente anhelado.

La segunda fecha está prevista para el sábado 21 y domingo 22 de febrero en escenario a confirmar.