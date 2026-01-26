Copa América de Futsal 2026: Argentina goleó a Perú en un estreno contundente

La Selección Argentina comenzó con el pie derecho en la Copa América de futsal. Luego de tener la primera fecha libre, el elenco nacional derrotó por 4 a 1 a Perú en su primera presentación en el Grupo A. En el Estadio Óscar Harrison, en la ciudad paraguaya de Luque, los dirigidos por Matías Lucuix abrieron la cuenta con un tremendo remate de media vuelta de Matías Rosa, que la clavó en el ángulo.

Tras irse al descanso con la ventaja mínima, el seleccionado nacional se puso 2 a 0 con un gol de Juan Pablo Cuello. Si bien el conjunto peruano encontró el descuento desde los pies de Junior Ulloa, Argentina selló el triunfo con tantos de Lucas Granda y Agustín Plaza. De esta manera, el seleccionado argentino sumó sus primeros puntos en el torneo que le dará al campeón y al subcampeón la clasificación a la Finalíssima 2026. Este lunes, enfrentará a Uruguay en su segundo partido, mientras que completará la Fase de grupos ante Ecuador (28/1) y Paraguay (29/1), sucesivamente.

Argentina conquistó tres veces el título continental: en Paraguay 2003, Ecuador 2015 y nuevamente en Paraguay 2022. En tanto, Brasil es el equipo con mayor cantidad de títulos, con 11 trofeo. Además del debut frente a Perú, la selección argentina se enfrentará también a Ecuador y Paraguay en la fase de grupos. Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales. En el Grupo B participan Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

El Seleccionado Nacional para la Copa América de Futsal

Nicolás Sarmiento (ASD Roma 1927)

Matías Rosa (Jaén Paraíso Interior FS)

Lukas Acosta (Peñíscola FS)

Juan Rodríguez (América del Sud)

Lucas Bolo Alemany (Napoli Futsal)

Agustín Plaza (Peñíscola FS)

Bautista Caso (Pinocho)

Nelson Barrientos (Boca Juniors)

Kevin Arrieta (Pirossigeno Cosenza Futsal)

Juan Pablo Cuello (Xota Fútbol Sala)

Ángel Claudino (Riga FC)

Lucas Granda (FC Barcelona)

Dylan Vargas (Riga FC)

Agustín Del Rey (Córdoba Patrimonio Humanidad)

Fuente: Filo News