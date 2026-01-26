Marcela Tauro hizo un mea culpa público tras su cruce con Marixa Balli: qué dijo

Un episodio televisivo que comenzó como una anécdota terminó convirtiéndose en un acto de autocrítica pública. Marcela Tauro sorprendió al iniciar una emisión de Infama por América TV con un pedido de disculpas dirigido a Marixa Balli, luego de un desencuentro personal que se originó a partir de una invitación para compartir una experiencia en MasterChef Celebrity, programa del que la exvedette forma parte.

Sin rodeos, la conductora asumió su responsabilidad en la situación. “Empecé el programa pidiéndole perdón. Fui una maleducada”, confesó al aire, reconociendo que no manejó de la mejor manera la propuesta que Balli le había hecho para cocinar juntas en el reality. Tauro explicó que atravesaba días cargados de compromisos laborales y personales, lo que influyó en su reacción.

“Ella me convocó para ir un día al programa y yo me iba de viaje. En vez de decir ‘ahora no puedo’, tenemos tan incorporada la cultura del laburo que agarré todo, llamé al canal, iba a estar 7 horas y a la madrugada viajaba”, relató. En su descargo, la periodista también hizo referencia a un contexto familiar sensible que atravesaba en ese momento.

“Fue un viaje muy emotivo con mi hermana porque necesitábamos apapucharnos mucho”, señaló, justificando por qué no pudo aceptar la invitación. Sin embargo, lejos de excusarse, fue clara en su autocrítica: “Estuve guaranga yo que no le contesté. Le tendría que haber dicho ‘muchas gracias por pensar en mí’”.

Por su parte, Marixa Balli también dio su versión en una nota con el mismo ciclo, donde expresó su sorpresa por la actitud de Tauro. “Marcela, te voy a matar”, lanzó en tono distendido, antes de profundizar en su malestar. “Yo esperaba que me llame cuando pedí cocinar con ella, hablamos y después me enteré cuando salió a hablar por la televisión que no venía. Me tendrías que haber dicho ‘Maru, no voy a poder cocinar’ y listo. Esperaba ese llamadito”, afirmó.

La exvedette remarcó el vínculo de años que las une dentro del ambiente artístico. “Nos conocemos de toda la vida, pero te juro que me sorprendió. Tiene mucho código y cuando me enteré todo por televisión dije ‘¿qué pasó?’”, expresó, dejando en claro que no hubo enojo profundo, aunque sí desconcierto. “No me enojé, pero creo que somos mujeres grandes y creo que tenemos un código de muchos años en esto. En estos cuerpos hay mucho código”, agregó.

El conflicto, finalmente, no pasó a mayores. Tauro volvió a insistir con su pedido de perdón: “Le pido disculpas. Tiene toda la razón y yo no”. Incluso se permitió un tono más distendido al hablar de su relación con la cocina. “No sé cocinar, la iba a embarrar”, bromeó, y recordó entre risas: “Cuando ella me convocó me dijo ‘mirate videos sobre condimentos’, lo único que me faltaba…”.

