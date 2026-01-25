Un motociclista murió tras chocar con un automóvil en una ruta de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el sábado se produjo un accidente vial con una fatal consecuencia sobre una ruta en inmediaciones de ciudad Capital.

Efectivos de la Unidad XVI Urbana fueron notificados en la noche del sábado sobre un accidente sobre Ruta Provincial N° 43, a la altura del kilómetro 3 en intersección con calle Cabureí, donde un automóvil y una motocicleta chocaron, resultando en la muerte de un hombre.

Se informó que en el hecho estuvieron involucrados un automóvil marca Fiat, modelo Idea, conducido por un hombre de 69 años, y una motocicleta marca Honda, modelo XR de 150cc. dirigida por un hombre identificado con el apellido García de 32 años.

Como consecuencia del impacto, García murió en el lugar.

El personal que se presentó en el lugar trabajó en escena realizando las diligencias y pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente, dando intervención a la Fiscalía de turno.

En tanto que la diligencias del caso se continuaron en la dependencia mencionada.

