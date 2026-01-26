Corrientes insiste en la vacunación ante casos de sarampión y coqueluche

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, recordó a la población la importancia de completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma, en el marco de la circulación de enfermedades como sarampión y coqueluche en el país.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la vacunación es la medida de prevención más efectiva, y que las dosis se encuentran disponibles en todos los vacunatorios de Capital y del interior.

Recomendaciones ante enfermedades respiratorias

Además del cumplimiento del calendario nacional, se recomendó la vacunación antigripal a los grupos de riesgo, ante la presencia de Influenza A H3N2 subclado k en Argentina y la circulación de otros virus respiratorios como VRS y SARS-CoV-2.

Desde Salud Pública señalaron que la vacuna antigripal:

Reduce cuadros graves.

Disminuye internaciones.

Previene complicaciones en personas vulnerables.

A la vacunación se suman medidas de prevención como:

Uso de barbijo ante síntomas respiratorios.

Ventilación de ambientes.

Lavado frecuente de manos.

Evitar la exposición de personas de riesgo.

Grupos que deben recibir la vacuna antigripal

Deben aplicarse una dosis anual:

Personal de la salud.

Embarazadas, en cualquier momento de la gestación.

Puérperas, hasta 10 días después del parto si no la recibieron durante el embarazo.

Niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos cuatro semanas).

Personas de 2 a 64 años con enfermedades:

Respiratorias o cardíacas.

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.

Pacientes oncohematológicos y trasplantados.

Personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis.

Mayores de 65 años.

En los casos correspondientes, se deberá presentar orden médica.

Calendario Nacional de Vacunación

Desde el Ministerio recordaron el esquema vigente según la edad.

Recién nacidos

Hepatitis B (antes de las 12 horas de vida).

BCG (antes de los 7 días).

Primer año de vida

Rotavirus (2 y 4 meses).

Quíntuple (2, 4 y 6 meses).

IPV (2, 4 y 6 meses).

Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses).

Meningococo (3 y 5 meses).

Antigripal (desde los 6 meses).

Triple viral y Hepatitis A (12 meses).

Hasta los 2 años

Meningococo (refuerzo a los 15 meses).

Varicela (15 meses).

Antigripal (24 meses).

Refuerzo quíntuple (15 a 18 meses).

Fiebre Amarilla (12 meses).

A los 5 años

IPV (1° refuerzo).

Segunda dosis de Triple Viral.

Segunda dosis de Varicela.

Refuerzo Triple Bacteriana Celular.

A los 11 años

Meningococo ACYW.

Refuerzo Triple Bacteriana Acelular.

Dosis única de VPH.

Refuerzo de Fiebre Amarilla.

Desde Salud Pública informaron además que a partir de 2026 la segunda dosis de la Triple Viral se aplicará a los 18 meses, con el objetivo de reforzar la protección.

Dónde vacunarse en Capital

Los puntos habilitados funcionan de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18:

Estación Saludable Plaza Cabral.

Hospital de Campaña Escuela Hogar (desde los 15 años).

Para vacunarse, se debe concurrir con DNI y carnet de vacunación.