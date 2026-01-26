¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CAMPAÑA DE INMUNIZACION

Corrientes insiste en la vacunación ante casos de sarampión y coqueluche

El Ministerio de Salud pidió respetar el calendario nacional y reforzar la antigripal en población vulnerable. Las dosis están disponibles en vacunatorios de Capital y el interior.

Por El Litoral

Lunes, 26 de enero de 2026 a las 09:52

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, recordó a la población la importancia de completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma, en el marco de la circulación de enfermedades como sarampión y coqueluche en el país.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la vacunación es la medida de prevención más efectiva, y que las dosis se encuentran disponibles en todos los vacunatorios de Capital y del interior.

Recomendaciones ante enfermedades respiratorias

Además del cumplimiento del calendario nacional, se recomendó la vacunación antigripal a los grupos de riesgo, ante la presencia de Influenza A H3N2 subclado k en Argentina y la circulación de otros virus respiratorios como VRS y SARS-CoV-2.

Desde Salud Pública señalaron que la vacuna antigripal:

  • Reduce cuadros graves.
  • Disminuye internaciones.
  • Previene complicaciones en personas vulnerables.

A la vacunación se suman medidas de prevención como:

  • Uso de barbijo ante síntomas respiratorios.
  • Ventilación de ambientes.
  • Lavado frecuente de manos.
  • Evitar la exposición de personas de riesgo.
  • Grupos que deben recibir la vacuna antigripal

Deben aplicarse una dosis anual:

  • Personal de la salud.
  • Embarazadas, en cualquier momento de la gestación.
  • Puérperas, hasta 10 días después del parto si no la recibieron durante el embarazo.
  • Niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos cuatro semanas).
  • Personas de 2 a 64 años con enfermedades:
  • Respiratorias o cardíacas.
  • Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.
  • Pacientes oncohematológicos y trasplantados.
  • Personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis.
  • Mayores de 65 años.

En los casos correspondientes, se deberá presentar orden médica.

Calendario Nacional de Vacunación

Desde el Ministerio recordaron el esquema vigente según la edad.

Recién nacidos

  • Hepatitis B (antes de las 12 horas de vida).
  • BCG (antes de los 7 días).

Primer año de vida

  • Rotavirus (2 y 4 meses).
  • Quíntuple (2, 4 y 6 meses).
  • IPV (2, 4 y 6 meses).
  • Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses).
  • Meningococo (3 y 5 meses).
  • Antigripal (desde los 6 meses).
  • Triple viral y Hepatitis A (12 meses).

Hasta los 2 años

  • Meningococo (refuerzo a los 15 meses).
  • Varicela (15 meses).
  • Antigripal (24 meses).
  • Refuerzo quíntuple (15 a 18 meses).
  • Fiebre Amarilla (12 meses).

A los 5 años

  • IPV (1° refuerzo).
  • Segunda dosis de Triple Viral.
  • Segunda dosis de Varicela.
  • Refuerzo Triple Bacteriana Celular.

A los 11 años

  • Meningococo ACYW.
  • Refuerzo Triple Bacteriana Acelular.
  • Dosis única de VPH.
  • Refuerzo de Fiebre Amarilla.

Desde Salud Pública informaron además que a partir de 2026 la segunda dosis de la Triple Viral se aplicará a los 18 meses, con el objetivo de reforzar la protección.

Dónde vacunarse en Capital

Los puntos habilitados funcionan de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18:

  • Estación Saludable Plaza Cabral.
  • Hospital de Campaña Escuela Hogar (desde los 15 años).

Para vacunarse, se debe concurrir con DNI y carnet de vacunación.

