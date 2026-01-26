Corrientes insiste en la vacunación ante casos de sarampión y coqueluche

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, recordó a la población la importancia de completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma, en el marco de la circulación de enfermedades como sarampión y coqueluche en el país.
Desde la cartera sanitaria remarcaron que la vacunación es la medida de prevención más efectiva, y que las dosis se encuentran disponibles en todos los vacunatorios de Capital y del interior.
Recomendaciones ante enfermedades respiratorias
Además del cumplimiento del calendario nacional, se recomendó la vacunación antigripal a los grupos de riesgo, ante la presencia de Influenza A H3N2 subclado k en Argentina y la circulación de otros virus respiratorios como VRS y SARS-CoV-2.
Desde Salud Pública señalaron que la vacuna antigripal:
- Reduce cuadros graves.
- Disminuye internaciones.
- Previene complicaciones en personas vulnerables.
A la vacunación se suman medidas de prevención como:
- Uso de barbijo ante síntomas respiratorios.
- Ventilación de ambientes.
- Lavado frecuente de manos.
- Evitar la exposición de personas de riesgo.
- Grupos que deben recibir la vacuna antigripal
Deben aplicarse una dosis anual:
- Personal de la salud.
- Embarazadas, en cualquier momento de la gestación.
- Puérperas, hasta 10 días después del parto si no la recibieron durante el embarazo.
- Niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos cuatro semanas).
- Personas de 2 a 64 años con enfermedades:
- Respiratorias o cardíacas.
- Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.
- Pacientes oncohematológicos y trasplantados.
- Personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis.
- Mayores de 65 años.
En los casos correspondientes, se deberá presentar orden médica.
Calendario Nacional de Vacunación
Desde el Ministerio recordaron el esquema vigente según la edad.
Recién nacidos
- Hepatitis B (antes de las 12 horas de vida).
- BCG (antes de los 7 días).
Primer año de vida
- Rotavirus (2 y 4 meses).
- Quíntuple (2, 4 y 6 meses).
- IPV (2, 4 y 6 meses).
- Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses).
- Meningococo (3 y 5 meses).
- Antigripal (desde los 6 meses).
- Triple viral y Hepatitis A (12 meses).
Hasta los 2 años
- Meningococo (refuerzo a los 15 meses).
- Varicela (15 meses).
- Antigripal (24 meses).
- Refuerzo quíntuple (15 a 18 meses).
- Fiebre Amarilla (12 meses).
A los 5 años
- IPV (1° refuerzo).
- Segunda dosis de Triple Viral.
- Segunda dosis de Varicela.
- Refuerzo Triple Bacteriana Celular.
A los 11 años
- Meningococo ACYW.
- Refuerzo Triple Bacteriana Acelular.
- Dosis única de VPH.
- Refuerzo de Fiebre Amarilla.
Desde Salud Pública informaron además que a partir de 2026 la segunda dosis de la Triple Viral se aplicará a los 18 meses, con el objetivo de reforzar la protección.
Dónde vacunarse en Capital
Los puntos habilitados funcionan de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18:
- Estación Saludable Plaza Cabral.
- Hospital de Campaña Escuela Hogar (desde los 15 años).
Para vacunarse, se debe concurrir con DNI y carnet de vacunación.