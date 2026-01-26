La emoción de Lola Índigo por recibir una camiseta de la Selección Argentina

Esté domingo, desde Pinamar, Lola Índigo fue una de las grandes invitadas internacionales del stream de La Casa, Tres en una, en su edición especial de verano y dejó una huella imborrable en la audiencia. La artista española se mostró distendida, cercana y visiblemente feliz de compartir el espacio con los conductores y el público argentino, en una charla atravesada por la música, el cariño y la complicidad.

Durante la transmisión, la cantante recibió una camiseta de la Selección Argentina, un gesto que la tomó completamente por sorpresa y la emocionó. Con una sonrisa que no pudo ocultar, Lola agradeció el regalo, dejando en evidencia el cariño que tiene por el país.

A lo largo de la entrevista, la intérprete habló de su presente artístico, del vínculo especial que siente con el público argentino y del entusiasmo que le genera cada visita o participación en proyectos locales. La buena onda fue constante y quedó reflejada en el ida y vuelta con Lizardo Ponce y toda la mesa que acompañaba, que celebraron su humildad y energía.



La visita de Lola Índigo a La Casa reafirmó, una vez más, la conexión que la artista mantiene con Argentina. Entre risas, emoción y un regalo cargado de identidad futbolera, la cantante vivió un momento especial que dejó en claro que el cariño es mutuo y que su relación con el público local sigue creciendo.

Además, como si fuera poco, la transmisión contó con la participación de Tuli Acosta, quien se sumó al stream y aportó frescura, humor y una energía descontracturada que elevó aún más el clima del programa. La presencia de ambas artistas generó un ida y vuelta espontáneo, con anécdotas, comentarios divertidos y momentos de complicidad que se tradujeron en carcajadas tanto dentro del estudio como del otro lado de la pantalla.

