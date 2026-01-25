Una traducción en contra: la prensa turca tildó a la China Suárez de "amante"

El nuevo destape del WandaGate volvió a golpear fuerte la imagen de Eugenia “China” Suárez. Pese a que la actriz se encuentra residiendo en Turquía junto a su actual novio, Mauro Icardi, su nombre resuena con fuerza en Argentina. Tal es así que, para los usuarios en redes sociales se generó una ardua puja entre el Team Wanda y el Team China. Aunque la flamante pareja ya lleva casi catorce meses juntos, la polémica acerca de su vínculo con el exmarido de Wanda Nara sigue más vigente que nunca. En este contexto, en las últimas horas, una publicación del fotógrafo del Galatasaray dejó a la artista en una posición de lo más incómoda.

La publicación que tiene a la China Suárez como protagonista

Desde que oficializó su romance con Mauro Icardi, la China Suárez decidió iniciar una convivencia con el deportista que la llevó a radicarse en Estambul. Allí, la tercera en discordia entre el matrimonio de Wanda Nara y el capitán del equipo turco, lo acompaña cada vez que tiene que disputar un partido.

En este marco, su imagen cobró fuerza en los medios de aquel país al punto tal que el mismo reportero gráfico del equipo en el que se desempeña el papá de Isabella y Francesca la fotografió junto a Rufina sentadas en las butacas de la platea. Sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención fue el texto que el autor del material deslizó en el epígrafe de la publicación que hizo en el perfil de Instagram @fotottarena: “La amante de Mauro Icardi, China Suárez, está viendo el partido Karagümrük-Galatasaray con su hija desde las gradas”.

Si bien la frase está escrita en idioma turco, al momento de la traducción, la palabra amante generó revuelo en las redes sociales debido al peso y la vigencia que tiene la misma en aquellos que se oponen a su noviazgo. No obstante, de acuerdo con la traducción de “sevgilisi”, la misma hace referencia a la denominación “novia”, pero la traducción de la famosa red social de la camarita no perdonó a la cantante.

Al difundirse este post, volvió a ser rehén de las letales opiniones de sus desertores. Frases tales como: “Qué bueno que hayan dicho la verdad”; “la eterna amante y mufa”; “Mauro Icardi se ha derrumbado completamente desde que conoció a esta mujer”; y “Amante y gato vip”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas en la caja de comentarios.

Como era de esperarse, la creatividad también estuvo a merced de esta postal. “Ahora va a sacar un comunicado seguramente en Instagram”, señaló un usuario haciendo alusión a los extensos posteos del goleador defendiendo a su pareja. Otro, lanzó: “El baby ya no es capitán del Galatasaray”, en referencia a su condición de suplente. Por otra parte, otros tomaron con humor la viralización de esta sugestiva frase y sostuvieron: "¡No lo creía hasta que lo vine a leer! ¡Que grandes!”.

Una vez más, la China Suárez vuelve a estar expuesta ante las redes sociales. Aunque en esta oportunidad fue a causa de las barreras idiomáticas que, en la traducción al español, quedó registrada como la amante. Nada tiene que ver con el ímpetu de ser el amor del ídolo turco, sino desde el lado más peyorativo de la palabra: la “rompe hogares” y “roba maridos”.

Fuente: Revista Caras.