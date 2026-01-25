Corrientes: un hombre fue apuñalado durante el banderazo de una comparsa

Un violento hecho ocurrió el sábado en la localidad de Esquina, cuando un hombre fue apuñalado durante el banderazo de la comparsa Yasi Berá.

Cerca de la medianoche del sábado en la intersección de las avenidas Mitre y 25 de Mayo se realizó el banderazo de la comparsa Yasi Berá que convocó a más de 5.000 personas.

El evento parecía desarrollarse con normalidad cuando en un local comercial sobre avenida 25 de Mayo se produjo un ataque a un hombre con un arma blanca. Los efectivos abocados a la seguridad de la convocatoria fueron alertados del hecho, por lo que se pudo identificar con rapidez a los agresores.

Es así que se detuvo a un menor de 15 años, quien fue entregado a sus tutores conforme a la normativa vigente pero quedó supeditado a la causa. En tanto que también fue demorado un hombre mayor de edad que permanece a disposición de la Fiscalía.

La víctima fue asistida de inmediato y trasladada al hospital local para su evaluación médica y atención correspondiente, en tanto que las autoridades realizaron las diligencias de rigor en el lugar de los hechos.

Cabe recordar que el banderazo contó con un operativo de seguridad que involucró a 38 efectivos y 6 móviles, los cuales no registraron otros incidentes hasta la finalización del evento.

Con información de Informate Esquina