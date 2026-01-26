Maxi López reveló que Wanda Nara le pidió más hijos: "Es otro proyecto"



En medio de las versiones que circularon en los últimos días sobre un posible embarazo de Wanda Nara, Maxi López sorprendió con declaraciones directas y cargadas de humor. Consultado por la influencer Sofi Gonet, el exdelantero contó que Wanda le planteó en reiteradas ocasiones la idea de tener otro hijo juntos, pero fue tajante al explicar su postura actual.

Según relató, la conductora le hizo el pedido “dos o tres veces”, algo que él adjudicó a que “tiene lapsos”. Sin embargo, dejó en claro que no está dispuesto a avanzar en ese camino y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Esta fábrica está cerrada”.

Con su estilo relajado, López también detalló cómo fue una de esas charlas con su exesposa y apeló a la ironía para describir la situación: “Wanda, ya no doy más. Ya está, no duermo hace 20 años. Ya está, Wanda”, recordó entre risas.

Para cerrar, el exfutbolista marcó distancia y explicó que hoy su vida está enfocada en otros planes, lejos de la idea de volver a ser padre: “Ese es otro proyecto, otra administración”, sentenció, dando por terminado cualquier tipo de especulación sobre una posible reconciliación familiar o un nuevo embarazo en común.

Pregunta incómoda, respuesta inesperada: el cruce entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef

Una charla distendida en MasterChef Celebrity terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa. A menos de un mes de haberse convertido en padre por segunda vez junto a Daniela Christiansson, Maxi López mantuvo un intercambio relajado con Wanda Nara en plena grabación del ciclo de Telefe.

El eje inicial fue el nacimiento de su hijo Lando, las primeras semanas como padre y las comparaciones inevitables con Constantino, uno de los hijos que tuvo junto a la propia conductora. El clima parecía amable y sin sobresaltos, hasta que la conversación derivó en un terreno inesperado. En medio de anécdotas sobre pañales, rutinas y desvelos, salió a la luz el tema de la cuarentena posparto, un período recomendado tras el nacimiento de un bebé.

Fue allí cuando el diálogo tomó un giro que descolocó por completo a Wanda y generó sorpresa tanto en el estudio como entre los televidentes. Sin demasiados rodeos, Maxi López hizo referencia a su experiencia personal y dejó entrever que, tras el nacimiento de sus hijos, no siempre respetaron ese período de espera. La reacción de la conductora fue inmediata y quedó registrada al aire.



“¿La cuarentena?”, le preguntó Wanda, con evidente sorpresa ante el comentario de su exmarido. Lejos de esquivar el tema, el exfutbolista respondió con una frase directa que remitió de lleno a su historia en común. “Si nunca la respetamos a la cuarentena, ¿qué te hacés?”, lanzó, sin filtros. El comentario generó una mezcla de risas incómodas y asombro en el estudio, ya que expuso una intimidad del pasado matrimonial que no suele abordarse en televisión abierta y mucho menos en un programa de entretenimiento familiar.

La reacción de Wanda fue tan espontánea como el comentario que la antecedió. Tentada, visiblemente descolocada y sin intención de profundizar en un tema que rápidamente se volvió polémico, la conductora optó por dar por terminada la charla. Se retiró de la isla de cocina de López y evitó hacer más preguntas, marcando un cierre abrupto a un intercambio que había tomado un rumbo inesperado.

El momento no tardó en viralizarse y en generar repercusiones en redes sociales, donde muchos destacaron la naturalidad -y la falta de filtros- de López, mientras otros señalaron la incomodidad de Wanda ante una referencia directa a su pasado en común. Lo cierto es que el episodio volvió a poner en escena la dinámica particular que ambos mantienen al aire, incluso años después de su separación.

En un programa acostumbrado a los cruces y las situaciones descontracturadas, el comentario de Maxi López se convirtió en uno de los momentos más comentados de la emisión, demostrando que, aun cuando el foco está puesto en la cocina, las historias personales siguen teniendo un peso central en la televisión argentina.

