Boca Juniors: tres cambios que generaron preocupación

Sin brillar, pero con presencia y convicción, Boca comenzó el Torneo Apertura con un triunfo en casa ante Riestra. Sin embargo, la noche dejó la confirmación de que Rodrigo Battaglia deberá ser operado y, además, la preocupación por los tres futbolistas que pidieron el cambio: Ánder Herrera, Lucas Janson y Alan Velasco.

Ni bien Lautaro di Lollo marcó de cabeza el único gol de la noche, el mediocampista español miró al banco de suplente e hizo un elocuente gesto de que "no podía más". Cruzando los brazos en el aire y señalándose a sí mismo, se tiró al piso y pidió el cambio. Como un acto condicionado por los antecedentes de todo 2025, los hinchas enseguida se agarraron la cabeza y temieron lo peor.

Sin embargo, y aunque se tomó la cintura en su costado izquierdo, Herrera salió solo por cansancio. Más allá de alguna eventual molestia menor, lo suyo no sería preocupante. En el cuerpo técnico esperarán a ver cómo se reintegra este lunes a los entrenamientos, pero, más allá de la decisión de dosificarle minutos o no ante un calendario apretado, creen que estará a disposición.

Antes había salido Janson. Al momento del reemplazo por Íker Zufiaurre, al delantero se lo vio cruzar unas palabras con Claudio Úbeda, quien luego en conferencia de prensa confirmó que había sufrido un problema físico. "Salió con una molestia en la pantorrilla y el recambio por Íker también fue para poner a un jugador más fresco", manifestó en conferencia de prensa.

Además, consciente de los cuestionamientos habituales al ex-Vélez, el Sifón valoró su aporte y su buena predisposición. "Lucas Janson es un jugador 100% profesional. Cuando no jugó o no concentró siempre fue a entrenar y fue positivo desde su lugar, por eso tuvo su oportunidad. Le tocó hacer un trabajo bastante sucio porque tenía que sostener a los centrales del rival. Fue una parada difícil. Salió a los costados bien, dio apoyo, pero no era un partido fácil para un centrodelantero", declaró el DT.

Si bien es originalmente el cuarto '9' del plantel, las lesiones de Edinson Cavani (lumbalgia), Milton Giménez (pubalgia, podría ser operado) y Miguel Merentiel (desgarro) lo hicieron ser el centrodelantero del debut en el Apertura. Boca no recuperará a ninguno de los otros tres, motivo por el cual Úbeda estará muy atento a la evolución de Janson. Si está bien, volverá a jugar de entrada el miércoles frente a Estudiantes.

El otro cambio del partido (los tres en ventanas distintas; Úbeda agotó las variantes cuando aún tenía dos disponibles) fue la salida de Alan Velasco por Brian Aguirre. El ex-Independiente no gravitó y dejó la cancha con un visible dolor en su rodilla derecha. Una vez en el banco de suplentes, se lo vio con hielo en esa zona.

Si bien a priori no hay preocupación porque sería solo un golpe, en Boca estarán atentos a su recuperación ya que es la misma rodilla que lo tuvo afuera en el cierre de 2025. A la espera de la llegada de Ángel Romero y con Carlos Palacios aún lesionado, es probable que si está bien vuelva a ser titular ante el Pincha.

