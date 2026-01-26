Fórmula 1: Colapinto abrió la pretemporada 2026 con su primer test en Barcelona

Franco Colapinto dio este lunes un paso clave en su camino dentro de la Fórmula 1 al salir por primera vez a pista con el Alpine A526 durante la jornada inicial de los test de pretemporada 2026 en el Circuit de Barcelona-Cataluña.

Minutos después, registró su primera vuelta cronometrada, ubicándose P5 con un tiempo de 1:32.012, en una tanda donde los equipos priorizaron chequeos de fiabilidad y adaptación antes que la búsqueda de tiempos rápidos. Luego, registró un tiempo de 1:24.609, que lo dejó a 2.257 segundos del Mercedes, el auto de referencia de la jornada.

Con el correr de la mañana, el argentino volvió a salir a pista y Alpine acumuló cuatro vueltas, dentro de una sesión de actividad moderada para la mayoría de las escuderías. En contraste, Mercedes fue el equipo más activo del día, con nada menos que 24 vueltas, mostrando desde el inicio una fuerte carga de trabajo.

Quiénes giraron en la primera jornada

Gracias a tabla de tiempos, se confirmó que solo siete equipos participaron de esta primera jornada de ensayos:

Alpine: Franco Colapinto

Audi: Gabriel Bortoleto

Cadillac: Valtteri Bottas

Haas: Esteban Ocon

Mercedes: Kimi Antonelli

Racing Bulls: Liam Lawson

Red Bull: Isack Hadjar

Por el contrario, McLaren y Ferrari ya habían anunciado que no saldrían a pista, mientras que Williams no participará durante toda la semana. En el caso de Aston Martin, su presencia es incierta por el momento y recién podría verse en pista a partir del miércoles o incluso el jueves.



El más rápido del día fue Kimi Antonelli, que al volante del Mercedes lideró la tabla con un tiempo de 1:27.406. A modo de comparación, Oscar Piastri había logrado la pole position en Barcelona 2025 con 1:11.546, lo que deja en claro que los registros de esta etapa están muy lejos del verdadero rendimiento de los autos. Aunque McLaren no giró, el equipo campeón aprovechó la jornada para presentar su decoración especial para los test, con un diseño predominantemente negro, que no pasó desapercibido en el paddock.

Cómo serán los test en Barcelona



Las jornadas de ensayo se desarrollarán en dos sesiones diarias, de 5:00 a 9:00 y de 10:00 a 14:00 (hora de la Argentina). Cada equipo dispondrá de tres días de pruebas, y ambos pilotos deberán compartir un único monoplaza, por lo que el tiempo en pista será limitado y cuidadosamente administrado.

En cuanto al clima, el martes podría ser uno de los días más complicados, ya que se esperan lluvias, un factor que podría alterar los programas de trabajo y ofrecer datos valiosos en condiciones adversas.

Para esta semana, Pirelli puso a disposición tres tipos de neumáticos:

C1 (duro)

C2 (medio)

C3 (blando)

Además, la Fórmula 1 decidió que los entrenamientos se realicen a puertas cerradas, por lo que el paddock permanecerá cerrado, sin presencia de medios de comunicación ni aficionados.

Lo que viene en los próximos días

De cara a las próximas jornadas, Alpine, Red Bull, Mercedes y Racing Bulls ya confirmaron su participación en las pruebas del lunes. Cadillac, en tanto, planea salir a pista mañana con Valtteri Bottas por la mañana y Sergio “Checo” Pérez por la tarde, mientras que Audi y Haas, si no surgen contratiempos, también tienen previsto girar.

