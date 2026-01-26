Mario Bofill, “Prócer del Chamamé”: homenaje en el cierre de la FNC 2026

En la última luna de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, celebrada en el Anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola” de Corrientes, Mario Bofill fue declarado oficialmente el primer “Prócer del Chamamé”, un reconocimiento especial entregado por el gobernador Juan Pablo Valdés, en conjunto con la dirigencia cultural provincial.

La distinción se otorgó como homenaje a su trayectoria artística y su aporte a la música del litoral argentino, destacando su influencia en el chamamé y su rol como referente para generaciones de intérpretes y público.

Reconocimiento oficial a una trayectoria

Mario Bofill, originario de Loreto, es uno de los músicos más emblemáticos del chamamé, con una carrera que lo posiciona como uno de los referentes del género. A lo largo de varias décadas, su producción artística ha reflexionado sobre la vida, las costumbres y la identidad del litoral argentino, conectando con el público a través de letras y sonidos que evocan la tradición cultural de la región.

La entrega de esta distinción por parte del Estado provincial se suma a la celebración de una edición de la fiesta que, durante diez noches, consolidó su impacto cultural y masiva participación de público.

Un broche emotivo para una edición destacada

El nombramiento de Bofill como Prócer del Chamamé se convirtió en uno de los momentos más recordados de la última jornada del festival, junto con la presencia de artistas locales, nacionales e internacionales que conformaron la programación artística del evento.

El reconocimiento también fue acompañado por la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, quienes subrayaron la importancia de destacar a figuras fundamentales del chamamé como parte de la construcción y transmisión de la identidad cultural del Nordeste argentino.