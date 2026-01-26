Ponce destacó el proyecto que encaró Mandiyú pero está en duda su continuidad

El Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol 2025/26 llegó a su fin para Mandiyú el pasado domingo. El Albo perdió en Posadas frente a Guaraní Antonio Franco 2 a 0, los misioneros también ganaron la ida 1 a 0, en la llave de semifinal de la Región Litoral Norte.

“No pudimos jugar el partido que queríamos y dar vuelta el resultado. Lastimosamente quedamos afuera pero son las reglas del juego”, sostuvo Fabián “Bocha” Ponce, DT de Mandiyú, después del partido del domingo.

“Pese a la eliminación estoy conforme con el proyecto de Mandiyú”, resaltó el DT.

“Venimos hace un año haciendo las cosas bien. En los torneos anteriores fuimos protagonistas y campeones. La idea era concluir con el Regional de mejor manera”, agregó en declaraciones a La Tribuna TV.

“De todas formas logramos avanzar una fase de lo que habitualmente conseguía Mandiyú. Nos metimos en las semifinales pero Guaraní hizo mejor las cosas y fuimos justamente eliminados”, aclaró.

En el 2025, Mandiyú se coronó campeón del Provincial y del Oficial capitalino. También ganó la Supercopa de la Liga Correntina de Fútbol.

“Todo un año largo de trabajo concluyó este domingo. Ya veremos que viene para más adelante”, sentenció.

Sobre su continuidad en el club correntino dejó una duda. “No sé si seguiré, es muy pronto. Ya se verá que pasa”.