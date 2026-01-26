Reforma laboral en debate: convocan a mesa política para monitorear las negociaciones

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lidera una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada en la antesala del inicio del segundo tramo de sesiones extraordinarias, previsto para el próximo lunes 2 de febrero. Durante el encuentro, los colaboradores del presidente Javier Milei afinarán la estrategia legislativa de cara al debate del proyecto de la reforma laboral, en busca de nuevos apoyos para la iniciativa y una única vía de negociaciones.

La reunión cuenta con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ausente en los últimos encuentros. El horario debió ajustarse debido a los compromisos de cada uno de participantes, dado que esta tarde, el Jefe de Estado viajará a Mar del Plata para encabezar un nuevo "tour de la gratitud" y participar de "La Derecha Fest".

La mesa política discute si avanzar con el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, cuya entrada en vigor quedó en suspenso luego de que el Parlamento Europeo resolviera girarlo a un Tribunal de Justicia para que éste determine si el texto es compatible con los tratados vigentes. En este contexto, Manuel Adorni, anticipó que la ley Penal Juvenil será debatida en febrero en el Congreso. “No más excusas ni dilaciones”, aseguró Patricia Bullrich.

El primero en arribar a la sede del Poder Ejecutivo fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Luego desembarcaron el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. También están el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Asuntos Estratégico, Ignacio Devitt. La lista de los temas a tratar en extraordinarias fue publicada con la convocatoria del Presidente. Sin embargo, las tratativas en Casa Rosada hacen pensar que podría sufrir modificaciones.

Fuente: Con información de Filo News y Todo Noticias.