Turismo, gestión y agenda política: el balance de Fornaroli sobre el verano en Corrientes

El ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, evaluó de manera positiva el desarrollo de la temporada turística y cultural en Corrientes, y remarcó el trabajo articulado que el Gobierno provincial mantiene con intendentes y legisladores para definir las prioridades de gestión del año.

Balance de la agenda de verano

Al ser consultado por la prensa, el funcionario señaló que la agenda estival tuvo una fuerte impronta turística, cultural y de desarrollo económico, con eventos destacados como la Fiesta Nacional del Chamamé y las propuestas de verano organizadas en distintas localidades del interior.

En ese sentido, afirmó que la temporada viene mostrando resultados favorables desde el punto de vista turístico, con impacto directo en la actividad económica de la provincia.

Trabajo conjunto con intendentes y legisladores

Fornaroli indicó que, en paralelo al desarrollo de la temporada, el Gobierno provincial avanza en la construcción de una agenda de trabajo conjunta, encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés, mediante reuniones permanentes con intendentes y legisladores.

Según explicó, en esos encuentros se analiza la situación de cada municipio y se definen las prioridades de gestión para el año en curso.

Demandas municipales y prioridades de gestión

Entre los principales planteos realizados por los jefes comunales, el ministro mencionó:

Necesidades vinculadas a la obra pública.

Fortalecimiento del parque de maquinarias municipales.

Proyectos de desarrollo productivo e industrial.

Al respecto, subrayó que contar con equipamiento adecuado resulta clave para garantizar la prestación de servicios y una gestión eficiente de los recursos.

Articulación con el Poder Legislativo

El funcionario también destacó la buena sintonía con el Poder Legislativo, tanto a nivel provincial como nacional, con el objetivo de analizar iniciativas que puedan incorporarse a la agenda del Ejecutivo, especialmente de cara al inicio del período de sesiones ordinarias previsto para el 1° de marzo.

Asimismo, valoró las gestiones conjuntas realizadas con legisladores como la diputada provincial Sofía Brambilla y el senador nacional Eduardo Vischi, orientadas a fortalecer vínculos con organismos internacionales, embajadas y empresas interesadas en invertir en Corrientes.

Contexto regional y oportunidades de inversión

En ese marco, Fornaroli consideró que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre un nuevo escenario para la provincia, al posicionarla de manera estratégica por su ubicación geográfica y su potencial productivo.

Asistencia a localidades afectadas por inundaciones

Por último, el ministro se refirió a la asistencia brindada a las localidades afectadas por las recientes lluvias e inundaciones, como San Luis y San Roque. Destacó el abordaje integral del Gobierno provincial, que incluyó apoyo económico, asistencia técnica y la intervención de áreas como Salud, Desarrollo Social y Seguridad, con monitoreo permanente por parte del gobernador.

Posible visita de Diego Santilli

En el plano institucional, Fornaroli señaló que existe la posibilidad de que el ministro del Interior, Diego Santilli, visite la provincia durante la semana, aunque aclaró que hasta el momento no hay confirmación oficial.