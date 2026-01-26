El dispositivo de seguridad en la Fiesta Nacional del Chamamé finalizó sin inconvenientes

La Policía de Corrientes informó que la última noche de la Fiesta Nacional del Chamamé, desarrollada en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, finalizó sin ningún percance de relevancia, siendo un éxito el dispositivo de seguridad desplegado durante las diez lunas chamameceras.

Se trató de un dispositivo de seguridad especial desplegado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, la Subsecretaría de Seguridad y la Jefatura de la Policía de Corrientes.

El operativo inició a las 20 del domingo y se extendió hasta las 4 de este lunes. Se registró la asistencia de 20.000 personas.

Tanto en el interior y los alrededores del predio del anfiteatro no se registraron incidentes ni inconvenientes relevantes.

El operativo implicó a personal policial, unidades montadas y móviles, el sistema de emergencia 911 y recursos tecnológicos como el circuito de cámaras de seguridad y el despliegue de drones como una herramienta para maximizar la seguridad.