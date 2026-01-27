Independiente visita a Newell´s en busca de su primer triunfo

Independiente irá este martes en busca de su primer triunfo en la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 cuando visite ata a Newell´s Old Boys en Rosario.

El encuentro se disputará en el estadio Marcelo Bielsa desde las 22.15 contará con el arbitraje de Daniel Zamora mientras que Sebastián Habib estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo de Gustavo Quinteros viene de empatar 1-1 con el vigente campeón Estudiantes de La Plata, el pasado viernes en condición de local. Tras un primer tiempo impecable en el que el Rojo se adelantó sobre el final con el gol de Luciano Cabral, el Pincha le dio un baldazo de agua fría a los de Avellaneda con el tanto de Facundo Pérez a los 12 segundos del complemento y, por si fuese poco, la irresponsable expulsión de Santiago Montiel comprometió más aún a Independiente.

Sin embargo, el equipo de Avellaneda no terminó sufriendo el partido como se esperaba, se replegó de buena forma y mantuvo el empate en su debut en este Torneo Apertura.

Justamente, la expulsión del delantero Montiel le genera un problema importante a Quinteros para este partido ante Newell´s y, al menos, el siguiente ante Vélez ya que el entrenador considera al ex Argentinos Juniors como una pieza indispensable en el armado del equipo y el único que pueda desequilibrar un partido.

En lo inmediato, el director técnico de Independiente reemplazará a Montiel con Walter Mazzantti, un jugador que llegó en agosto al club y aún no puede encontrar su mejor versión o similar a la que lo hizo explotar en Huracán.

El futbolista es foco de críticas por parte de los hinchas y su actuación ante Estudiantes no ayudó a mejorar el panorama ya que fue bastante pobre lo del ex jugador de Atlanta.

Por su parte, el equipo de la dupla compuesta por Sergio Gómez y Favio Orsi inició el Torneo Apertura con el pie izquierdo, perdiendo 2-1 el sábado con Talleres de Córdoba en condición de visitante.

La Lepra empezó perdiendo con el gol de Ronaldo Martínez a los 13 minutos del complemento y, poco después, el defensor Bruno Cabrera vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado, complicando aún más el panorama del equipo que descontó sobre el final con un gol de Walter Núñez. El que corre con grandes chances de reemplazar al sancionado Cabrera es el ex jugador de Huracán, Nicolás Goitea, que no sumó minutos ante Talleres.

Programa para este martes

Los partidos que se jugarán este martes por la segunda fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol son:

17:45 Vélez vs. Talleres

20:00 Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo

20:00 Huracán vs. Independiente Rivadavia

22:15 Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

22:15 Newell’s vs. Independiente

