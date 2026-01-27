¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Desvíos de colectivos Fiesta Nacional de Chamamé Mario Bofill
Desvíos de colectivos Fiesta Nacional de Chamamé Mario Bofill
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 27 de enero de 2026

Por El Litoral

Martes, 27 de enero de 2026 a las 07:05

Valdés confirmó que llega Santilli a Corrientes para negociar por la reforma laboral

Qué dijo Lourdes Sánchez de las polémicas en la Fiesta Nacional del Chamamé

Corrientes: cerró la empresa Alal y despidió a más de 260 empleados en Goya

Todo lo que tenés que saber sobre la primera noche de Carnavales Barriales en Corrientes

Recolectaron 400 litros de aceite vegetal durante la Fiesta Nacional del Chamamé

Modifican el recorrido de 5 líneas de colectivos por el inicio de los carnavales barriales

Las polémicas que atravesaron las diez noches de la Fiesta Nacional del Chamamé 2026

Rescataron a un mono carayá tras sufrir una descarga eléctrica en Corrientes

Baja en la edad de imputabilidad: el Gobierno confirmó que se debatirá en febrero

Ponce destacó el proyecto que encaró Mandiyú pero está en duda su continuidad
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD