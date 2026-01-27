Las noticias más importantes del 27 de enero de 2026

Valdés confirmó que llega Santilli a Corrientes para negociar por la reforma laboral
Qué dijo Lourdes Sánchez de las polémicas en la Fiesta Nacional del Chamamé
Corrientes: cerró la empresa Alal y despidió a más de 260 empleados en Goya
Todo lo que tenés que saber sobre la primera noche de Carnavales Barriales en Corrientes
Recolectaron 400 litros de aceite vegetal durante la Fiesta Nacional del Chamamé
Modifican el recorrido de 5 líneas de colectivos por el inicio de los carnavales barriales
Las polémicas que atravesaron las diez noches de la Fiesta Nacional del Chamamé 2026
Rescataron a un mono carayá tras sufrir una descarga eléctrica en Corrientes
Baja en la edad de imputabilidad: el Gobierno confirmó que se debatirá en febrero
Ponce destacó el proyecto que encaró Mandiyú pero está en duda su continuidad