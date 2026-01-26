Tres ciudades correntinas entre las más calurosas del país

El verano no da tregua en el litoral y las cifras oficiales lo confirman. Este lunes, la provincia de Corrientes volvió a ser el epicentro del calor en Argentina, con tres de sus principales ciudades posicionadas entre los diez puntos más calientes del territorio nacional.

Según el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la intensidad del sol y la ausencia de lluvias han llevado los termómetros a niveles críticos.

Paso de los Libres encabezó la lista provincial ocupando el tercer puesto nacional con 37,4 °C. Por su parte, la Capital provincial se ubicó en el sexto lugar con 36,7 °C, mientras que Monte Caseros cerró el podio correntino en la octava posición con 36,4 °C.

Alerta amarilla por temperaturas extremas

Toda la geografía provincial permanece bajo alerta amarilla. Esta categoría, según el organismo nacional, advierte sobre un efecto de leve a moderado en la salud, pero que puede ser muy peligroso para los denominados grupos de riesgo: lactantes, niños pequeños, mayores de 65 años y personas con patologías crónicas.

Ante la falta de pronósticos de precipitaciones para el corto plazo, el Ministerio de Salud recordó que el calor extremo puede desencadenar descompensaciones graves si no se toman los recaudos necesarios.

Guía de prevención: cómo evitar el golpe de calor

Las autoridades sanitarias enfatizaron una serie de conductas preventivas para atravesar las horas de mayor intensidad térmica:

Hidratación constante: Beber agua frecuentemente, incluso sin tener sed. Se deben evitar las bebidas con cafeína o exceso de azúcar.

Alimentación liviana: Priorizar el consumo de frutas y verduras, evitando comidas pesadas y calóricas.

Cuidado solar: No exponerse al sol entre las 10:00 y las 16:00 . En caso de salir, usar ropa clara, gorro y protector solar.

Atención a lactantes: Aumentar la frecuencia de la lactancia materna y ofrecer agua o jugos naturales a los niños de forma continua.

Señales de alarma: cuándo consultar al médico

Es fundamental identificar los síntomas de un golpe de calor para actuar con rapidez. Si una persona presenta una temperatura corporal superior a 39°C, mareos, náuseas, vómitos, sed intensa o una sudoración excesiva seguida de piel muy seca, debe ser trasladada de inmediato al centro de salud más cercano o solicitar asistencia médica.