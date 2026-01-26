Un correntino ganó más de 27 millones de pesos en el Siempre Sale del Quini 6

Lotería Correntina confirmó que un nuevo millonario surgió en el interior provincial tras el último sorteo del Quini 6. El afortunado apostador, cuya identidad se mantiene bajo reserva, logró capturar el pozo de la modalidad "Siempre Sale", una de las más populares del juego de azar por su alto índice de ganadores.

El monto exacto del premio asciende a $27.492.985. Según informaron desde la institución, la jugada ganadora fue realizada en la Agencia Oficial Nº 604, ubicada en el corazón de Paso de los Libres, la cual ahora también recibirá el premio estímulo correspondiente por haber vendido la boleta favorecida.

Los números de la fortuna

Para alzarse con la millonaria suma, el apostador debió acertar la combinación surgida del bolillero durante la noche del domingo. Los números favorecidos fueron:

10

12

13

18

38

39

La suerte en Corrientes

Este premio se suma a una racha positiva que viene registrando la provincia en materia de juegos nacionales. La modalidad Siempre Sale se caracteriza por repartir el pozo entre quienes logren la mayor cantidad de aciertos (generalmente 5 o 6), asegurando que el dinero quede en manos de los jugadores en cada sorteo.

Se espera que el ganador se presente en los próximos días ante las autoridades de Lotería para cumplimentar los trámites legales y hacer efectivo el cobro de sus millones.