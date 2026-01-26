San Martín espera a Boca con su nuevo extranjero

El interno brasileño Daniel Moreira llegó a Corrientes y de inmediato se sumó al plantel de San Martín que se prepara para recibir este miércoles a Boca Juniors en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Moreira fue contratado por la dirigencia rojinegra para ocupar la plaza que dejó bacante Reginald Becton. Si bien tienen características diferentes de juego, la incorporación le permitirá al DT Gabriel Revidatti alargar la rotación, principalmente en la zona pintada.

Moreira es oriundo de Rio de Janeiro, tiene 22 años de edad y mide 2.06 metros de altura. Llega proveniente de Baurú, estaba jugando el Novo Basquete Brasil) (NBB) y también vio acción en la reciente Liga Sudamericana.

La flamante incorporación de San Martín previamente jugó en Pinheiros, Corinthians y Mogi das Cruzes, por lo tanto será su primera experiencia fuera de su país.

“Esta experiencia representa un paso muy importante en mi carrera y también en mi vida personal. Dejar Brasil es una gran responsabilidad, pero a la vez una gran oportunidad de crecimiento, aprendizaje y evolución”, sostuvo Moreira.

“Vengo con muchas ganas de adaptarme, aprender una nueva cultura, asimilar nuevos métodos de trabajo y dar lo mejor de mí para representar bien al club”, agregó.

“Estoy muy contento y motivado. Me recibieron muy bien y eso me dio más confianza. Vengo con gran dedicación, humildad y ganas de trabajar duro para ganarme mi lugar.”, finalizó.

San Martín recibirá este miércoles a Boca Juniors. El encuentro se jugará desde las 21 en el Fortín Rojinegro.

El cruce se presenta como un duelo directo para estar entre los doce mejores. San Martín marcha décimo tercero con 9 triunfos y 10 derrotas, mientras que Boca está en el noveno lugar con 10 victorias y la misma cantidad de caídas.