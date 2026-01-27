San Lorenzo visita a Gimnasia de Mendoza en busca de la recuperación

San Lorenzo visitará este martes a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura en un encuentro en el que intentará recuperarse de la derrota que sufrió como local ante Lanús y conseguir su primera victoria en el certamen.

El encuentro se llevará a cabo desde las 20 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en un partido especial por el estreno del equipo mendocino como local en su regreso a la máxima categoría, con el arbitraje de Ariel Penel, secundado en el VAR por Juan Pablo Loustau.

San Lorenzo va en busca de dar vuelta la página luego del paso en falso del debut, cuando cayó 3-2 ante Lanús en el Pedro Bidegain, mientras que el conjunto cuyano llega con el ánimo en alza tras su debut histórico en Primera División, con un triunfo 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero gracias al gol de Valentino Simoni, delantero que llegó a préstamo desde Boca.

El equipo de Ariel Broggi tiene como objetivo principal mantenerse en la élite del fútbol argentino y sabe que hacerse fuerte en casa será clave para sumar puntos en la pelea por la permanencia.

Para San Lorenzo, el partido aparece como una oportunidad para enderezar el rumbo y empezar a construir desde temprano una campaña más sólida. Si bien el comienzo fue adverso, el entrenador Damián Ayude destacó aspectos positivos, como el doblete de Alexis Cuello y también celebró que jugadores como Jhohan Romaña y el propio Cuello continúen en el plantel pese a los sondeos de River y Boca.

En la previa, el conjunto de Boedo también recibió noticias alentadoras: Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez y Mathias De Ritis se entrenaron por primera vez a la par del grupo y podrían viajar si el cuerpo técnico lo considera.

A su vez, en Boedo hay expectativa por el levantamiento total de las inhibiciones: la dirigencia avanzó en pagos y acuerdos y solo resta la actualización final en el sistema de FIFA para que los futbolistas queden habilitados oficialmente.

El encuentro tendrá además un condimento especial por el marco y la historia: Gimnasia de Mendoza recibió la habilitación para jugar en su estadio tras una inversión histórica en infraestructura, evitando la mudanza al Malvinas Argentinas y permitiendo que la fiesta del regreso sea completa en su casa.

Programa para este martes

Los partidos que se jugarán este martes por la segunda fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol son:

17:45 Vélez vs. Talleres

20:00 Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo

20:00 Huracán vs. Independiente Rivadavia

22:15 Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

22:15 Newell’s vs. Independiente