Córdoba confirmó su partición en la Liga Federal

El Club Básquetbol Córdoba confirmó su participación en la Liga Federal 2026 y regresa a la competencia después de tres años. Lo hico a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales.

“Con orgullo anunciamos nuestra presencia en el Torneo Federal de Básquet 2026”, reza en su inicio la nota que se publicó en la noche de este lunes.

Córdoba es uno de los cuatro equipos de la provincia de Corrientes que ganó el derecho deportivo durante el Pre Federal que se disputó en el 2025. La entidad ubicada en Catamarca y San Martín contará con el apoyo del Gobierno de Corrientes para afrontar el certamen que organiza la Confederación Argentina.

"Esta participación es el resultado de un camino recorrido con sacrificio, compromiso y convicción, sostenido por un proyecto deportivo que apuesta al crecimiento integral de sus jugadores. Agradecemos el apoyo constante del Gobierno Provincial y de la Secretaría de Deportes, fundamentales para seguir creciendo", agrega el comunicado.

"Con identidad, valores y un fuerte sentido de pertenencia, Córdoba vuelve a decir presente en una competencia federal, representando a nuestra ciudad y a toda la familia cordobesa", destaca.

El club capitalino fue miembro fundado de la Liga Nacional de Básquetbol y por muchos años disputó la Liga B. Después fue parte del PRONEA, un torneo que dio pie al Federal y en el 2023 jugó por última vez en la tercera categoría de este deporte en el país.

En el 2024 también había logrado la clasificación para la Liga Federal pero no jugó al año siguiente porque priorizó mejorar la infraestructura del estadio Mariano Andino Igarzabal.

"Un nuevo capítulo se escribe en la historia del Club Básquetbol Córdoba. ¡Acompáñanos en esta nueva aventura!", finaliza la comunicación.

Córdoba se suma a San Lorenzo de Monte Caseros para jugar la Liga Federal 2026. Atlético Saladas ya informó que no será parte del campeonato y se espera la definición del club Pingüinos.

La semana pasada, Córdoba confirmó que por tercer año consecutivo el entrenador del equipo de primera división será Gustavo Vega.