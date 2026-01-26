Recuperaron una motocicleta robada que estaba oculta entre malezas en San Luis del Palmar

La Policía de Corrientes recuperó este lunes una motocicleta que había sido denunciada como sustraída recientemente en la localidad de San Luis del Palmar.

El hecho delictivo original se había registrado días atrás en el barrio Italia, donde autores desconocidos se apoderaron de una motocicleta marca Zanella ZB. A partir de la denuncia, las autoridades iniciaron una serie de tareas de campo para dar con el paradero del bien sustraído.

Hallazgo en zona de malezas

Durante la mañana, las pesquisas condujeron a los efectivos hacia el barrio Santa Catalina. En un sector de baldíos y densa vegetación, los uniformados realizaron un rastrillaje que permitió localizar el vehículo, el cual se encontraba oculto entre las malezas.

Tras verificar que se trataba del rodado buscado, la Policía procedió al secuestro preventivo. La motocicleta fue trasladada a la dependencia policial local, donde se realizaron las pericias de rigor antes de continuar con los trámites judiciales para su posterior restitución al propietario.

Continuidad de la investigación

Desde la fuerza informaron que, si bien se logró recuperar el elemento robado, la causa continúa abierta para intentar identificar y localizar a los responsables del robo.

El procedimiento fue destacado por las autoridades como resultado de un trabajo de investigación orientado a combatir los delitos contra la propiedad en la zona.