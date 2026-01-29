Regatas regresa a la acción para recibir a Boca, un alicaído campeón

Luego de 13 días de pausa, Regatas Corrientes regresará este viernes a la competencia en la Liga Nacional de Básquetbol. En la oportunidad recibirá a un alicaído Boca Juniors. El partido se jugará en el Fortín Rojinegro desde las 21,30 con el arbitraje de Fabricio Vito, Jorge Chávez y Sebastián Vasallo.

El objetivo de Regatas pasa por meterse entre los cuatro mejores de la temporada. Hoy marcha en la quinta ubicación con un registro de 12 triunfos y 7 derrotas.

El Fantasma viene de una gira por Santiago del Estero donde cayó con Olímpico de La Banda 72-65, resultado que lo relegó de la Copa Islas Malvinas, y una agónica victoria sobre Quimsa por 69-70.

Para Regatas será el regreso a su localía en cancha de San Martín. Antes de la gira por Santiago del Estero, jugó como local en el estadio de Villa San Martín (Resistencia) donde perdió frente al sorprendente Independiente de Oliva.

“Va a ser un lindo compromiso. Por suerte tuvimos varios días para entrenar y para preparar el partido de la mejor manera. Esperemos que el viernes nos salgan las cosas, porque es un lindo partido para seguir sumando confianza, seguir sumando puntos y posición en la tabla. Así que vamos a dejar todo para llevarnos al juego”, relató Mateo Chiarini, jugador de Regatas.

Boca, el actual campeón, llega en un momento complicado de la temporada, arrastrando cinco derrotas en hilera: como local con OTC. como visitante con Ferro, en la Bombonerita frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Quimsa, y en su primer duelo en Corrientes contra San Martín por 85-79.

El conjunto bicampeón de la Liga Nacional se encuentra 13° con 10 victorias y 11 derrotas y está afuera de la zona de playoffs.

Durante la presente temporada, Regatas le ganó a Boca en La Bombonerita 81 a 74 con las destacadas labores de Iván Gramajo (15 puntos) y Fabián Ramírez Barrios (14). En el Xeneize se destacó Francisco Cáffaro con 21 puntos y 16 rebotes.

Entradas

Las entradas se venderán este viernes en el Club de Regatas por la mañana de 8 a 12 hs., y por la tarde de 16 a 19 hs., mientras que desde las 20 hs. se expenderán en la puerta del Fortín Rojinegro.

Las plateas tienen un valor de $15.000 para socios de Regatas y $25.000 para no socios, y las populares se fijaron en un costo de $6.000 para socios y $12.000 para no socios.

Lo que sigue

Después del encuentro contra Boca, Regatas tendrá varios días para preparar la visita a Oberá Tenis Club que está prevista para el miércoles 11 de febrero y luego, el sábado 14, será visitante de San Martín.