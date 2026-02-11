Test de la F1: Franco Colapinto tuvo problemas con el motor de Alpine en Bahrein

Franco Colapinto tuvo una complicada primera jornada en los tests de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahrein. El piloto de Alpine sufrió problemas con su monoplaza A526 en la entrada a la curva 8 del circuito de Sakhir, lo que provocó la primera bandera roja de la temporada.

Según informó Motorsport, tras una hora y media de pruebas, Colapinto intentó volver a poner en marcha el coche, pero no lo logró y una grúa debió trasladarlo hasta los boxes para que los técnicos revisen la falla.

Antes del problema, el oriundo de Pilar había realizado un tiempo de 1m41s600, que lo ubicó en el último lugar entre los 11 pilotos. Colapinto regresó a la pista cerca de una hora más tarde, con neumáticos de compuesto medio, luego de que en el momento del incidente llevaba los de compuesto duro.

La jornada marcó el debut oficial de Colapinto en Alpine durante los tests, en los que los equipos evalúan el rendimiento de los monoplazas antes del inicio del campeonato. Si bien los ensayos privados mostraron buenos resultados, el primer contacto con otros pilotos generó dudas sobre el comportamiento del nuevo motor Mercedes en el A526.

Los test de Bahrein continuarán en los próximos días, donde Alpine y el resto de los equipos ajustarán la puesta a punto de los coches y evaluarán su rendimiento antes del inicio de la temporada de la Fórmula 1.