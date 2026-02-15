Barack Obama comparó la gestión de Trump con una dictadura

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama condenó el sábado los operativos de agentes de la policía de inmigración (ICE) en Minnesota, y comparó su comportamiento con la conducta que se ha visto "en dictaduras". También respondió sobre una polémica video que Donald Trump compartió en redes sociales.

Obama calificó de ilegales las acciones de los agentes de ICE, pero fue más allá en una entrevista transmitida el sábado con el podcaster Brian Tyler Cohen. "El comportamiento ilícito de los agentes del gobierno federal es profundamente preocupante y peligroso" afirmó.

El expresidente, además, comparó las acciones de los agentes federales, que incluyeron tiroteos mortales, con las que "en el pasado hemos visto en países autoritarios y en dictaduras, pero no en Estados Unidos".

Pero Obama dijo también que encontró esperanza en el rechazo de las comunidades contra estos operativos.

"No solo de forma aleatoria, sino de una forma sistemática y organizada, ciudadanos que decían 'este no es el Estados Unidos en el que creemos' y vamos a contraatacar, y vamos a responder con la verdad y con cámaras y con protestas pacíficas", declaró.

"Mientras haya ciudadanos haciendo esto, siento que vamos a salir adelante", agregó.

Tom Homan, el zar fronterizo a quien Trump dejó la responsabilidad de estos operativos, anunció el jueves el fin de la operación antinmigratoria en Minnesota, que desató grandes protestas e indignación en todo el país.

Miles de efectivos federales, entre ellos agentes de ICE, llevaron a cabo hasta la semana pasada redadas y detenciones en una ofensiva que la administración de Donald Trump dice eran dirigidas contra criminales.

El polémico video compartido por Trump y la respuesta de Obama

Hace poco más de una semana, una publicación que mostraba a Barack y Michelle Obama como simios en una caricatura de la jungla fue compartida y luego eliminada por Donald Trump en redes sociales.

“Esto proviene de un video meme de internet que presenta al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de ‘El Rey León’. Por favor, dejen de fingir indignación e informen hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”, explicó Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Cuando la Casa Blanca se dio cuenta de que la indignación que causó el video lleno de teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020 era real, la publicación fue eliminada. Los funcionarios culparon a un miembro de su personal, aunque Trump aseguró que no ha disciplinado ni despedido al miembro de su equipo.

"No, no lo he hecho", dijo el presidente al ser consultado sobre si había tomado alguna decisión al respecto. Además, defendió el contenido general del video, afirmando que estaba orientado a discutir supuestos fraudes electorales y que la parte visual ofensiva era un segmento reducido de un mensaje más amplio, sin ofrecer disculpas por la imagen problemática.

Sobre este punto, Obama dijo el sábado que la mayoría de los estadounidenses "consideran este comportamiento profundamente preocupante" y que "hay una especie de espectáculo circense en las redes sociales y en la televisión".

"Lo cierto es que no parece que haya ningún tipo de vergüenza al respecto entre las personas que antes sentían que había que tener cierto decoro y sentido de la corrección y el respeto por el cargo, ¿verdad? Eso se ha perdido", lamentó.

El expresidente predijo que este tipo de mensajes perjudicará a los republicanos de Trump en las elecciones de mitad de mandato, ya que "en última instancia, la respuesta vendrá del pueblo estadounidense".

