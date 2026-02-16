Piden ayuda para encontrar a una mujer desaparecida desde la semana pasada

La Policía de Corrientes solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Carolina Noemí Fernández, de 39 años, quien se encuentra ausente de su hogar desde el 13 de febrero de 2026.

El pedido fue emitido por la Comisaría Décimo Cuarta Urbana, que interviene en la búsqueda y difundió una gacetilla oficial para ampliar la localización.

Según se informó, la mujer es de tez trigueña, tiene cabellos castaños oscuros y contextura delgada.

Al momento de su ausencia vestía short de jeans azul, musculosa gris y sandalias blancas.

Desde la fuerza indicaron que, independientemente de las tareas investigativas en curso, se solicita la colaboración de la población para aportar datos que permitan establecer su paradero.

Quienes puedan brindar información pueden comunicarse al 911 en la Capital o al 101 en el Interior provincial, o dirigirse a la dependencia policial más cercana a su domicilio.

La Policía continúa con los trabajos de búsqueda y envió una fotografía para facilitar su identificación.