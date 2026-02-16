Comunicaciones buscará la recuperación en La Rioja

Con una derrota comenzó la nueva gira que encara Comunicaciones de Mercedes en la continuidad de la Liga Argentina de Básquetbol. El aurinegro perdió frente a Independiente de Santiago del Estero 88 a 77 para quedar con un registro de 10 triunfos y la misma cantidad de derrotas en la décima ubicación de la Conferencia Norte.

Los principales goleadores en Comunicaciones fueron Raymon Bastardo (12 puntos), Lucas Machuca (11) y Tomas Allende (10 puntos), mientras que Kobe Julien (20) y Matías Morera (19) fueron los máximos anotadores en Independiente (10-15).

El juego del domingo arrancó parejo. Ambos se apoyaron en los internos para sumar en el tanteador. Aliende se combinó bien con Rivero en el pick and roll para Independiente, mientras que Comunicaciones se apoyó en Lockett para jugar el uno contra uno. Con el ingreso de Peralta y Fragozo, la visita metió un 9-2 para cerrar el cuarto arriba por 25-22.

Con el tridente Morera-Julien-Amicucci activo en el goleo, Independiente reaccionó en el comienzo del segundo cuarto y marcó un poco la tendencia. Atrás le bajó el ritmo a Comu y lo obligó a tomar decisiones apresuradas, lo que se tradujo en menos anotaciones. Aliende siguió siendo el que manejó los hilos del local y no perdió el control del juego. El entretiempo los recibió a ambos con el marcador 47-38.

Comu volvió mejor del descanso largo con un parcial de 10-2. Pirela empezó a activarse en el juego y el ritmo ofensivo de la visita aumentó en este arranque. Inde no perdió la templanza de la mano de Aliende. Recuperó el mandato del juego y llegó más tranquilo al final del cuarto. Las cosas de cara al último se pusieron 66-61 para el local.

Con Morera y Julien encendidos, Independiente arrancó mejor el cuarto final. El conjunto de Rivero ajustó la defensa, pudo sacar diferencia de diez y mantenerse en ese rango. Aguantó momentos complicados con Morera, Amicucci y Julien con cuatro faltas. Los dos primeros terminaron excluidos del juego por esa razón a falta de dos minutos. Comu intentó hacerse sentir en la pintura pero Inde se cerró bien y pudo aguantar el resultado.

Ahora Comunicaciones disputará dos encuentros en La Rioja para intentar volver al triunfo y escalar en las posiciones. Este martes visitará a Amancay y el jueves hará lo propio con La Fusión. Los dos partidos comenzarán a las 22.