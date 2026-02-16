Corrientes: demoraron en la Terminal a una mujer con pedido de captura de Entre Ríos

Efectivos de la Comisaría Terminal de Corrientes demoraron en la madrugada del 15 de febrero a una mujer de 42 años que registraría un pedido de captura solicitado por la Policía de la Provincia de Entre Ríos.

El procedimiento se concretó alrededor de las 5 en la Terminal de Ómnibus de Corrientes, luego de que los uniformados tomaran conocimiento de un requerimiento judicial en el marco de una causa por una supuesta sustracción de dinero.

Tras tareas investigativas, se determinó que la mujer se trasladaba hacia esta ciudad en un colectivo de larga distancia, por lo que fue interceptada al arribar.

Según se informó, al momento de la demora tenía en su poder un teléfono celular y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

La mujer quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente y se continúan con las diligencias correspondientes.