Paro de la CGT: suspendieron los cuatro partidos del Torneo Apertura

Es por la posible adhesión de UTEDYC y el paro general de la CGT. En esta nota, te contamos que partidos fueron suspendidos.



El fútbol argentino se encuentra en estado de alerta máxima, debido al clima de tensión política y gremial.



La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro nacional para mañana, en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados.



El principal problema sería operativo y la adhesión de Utedyc afectaría accesos, control de entradas, seguridad y mantenimiento, lo que volvería inviable la apertura de los estadios.



Estos cuatro partidos estaban previstos para mañana: Defensa y Justicia vs Belgrano, San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto, Instituto vs Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia vs Independiente.

Finalmente se postergaron todos los partidos, y ahora la Liga Profesional de Fútbol están trabajando sobre el tema de la reprogramación, ya que tendrán un calendario muy estrecho y muy comprimido, dado que se viene la Copa del Mundo, y justamente, el martes empezará la fecha 7.

Se espera que en estas horas, se informe oficialmente la nueva programación para estos encuentros.



Un caso aparte es Lanús, que ese mismo día a las 21.30 jugará por la ida de la Recopa Sudamericana ante Flamengo, donde ese encuentro se jugará normalmente.



En competencias de CONMEBOL suele priorizarse la disputa incluso sin público, aunque todo dependerá del operativo disponible.