Recuperaron $3 millones robados en un comercio de Esquina a mano armada

La Policía de Corrientes recuperó cerca de $3 millones que habían sido sustraídos a mano armada en un comercio de Esquina y detuvo a dos hombres oriundos de la provincia de Buenos Aires. El procedimiento se concretó horas después del hecho, en la localidad de Pueblo Libertador.

Según la información oficial, el asalto ocurrió este miércoles en un local comercial dedicado al rubro de tarjetas de crédito, ubicado en calles Santa Rita y Mitre. Dos personas ingresaron al lugar y, de manera sorpresiva, abordaron a los cajeros y sustrajeron una suma cercana a los dos millones de pesos.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Primera de Esquina, con colaboración de la Comisaría de Pueblo Libertador y otras dependencias, desplegaron un operativo cerrojo en distintos puntos de la provincia.

Horas más tarde, los sospechosos fueron localizados frente al hospital de Pueblo Libertador. En el procedimiento se secuestraron dos armas de fuego —una calibre 9 mm y otra 11.25— además del dinero sustraído y otra suma cuyo origen será investigado.

En total, lo incautado superaría los $3 millones, junto con documentación vinculada a la causa. Los detenidos fueron identificados con los apellidos Peralta y Vázquez, ambos mayores de edad.

Posteriormente, también fue demorada una tercera persona, un remisero que habría trasladado a los acusados desde Esquina hasta Pueblo Libertador, a fin de determinar su posible vinculación con el hecho.

El comisario mayor Sergio Aguilar, responsable de Relaciones Institucionales de la Policía, destacó el rápido accionar del personal interviniente y confirmó que la Comisaría Primera de Esquina continúa con las diligencias bajo supervisión judicial.