El Gobierno de Corrientes y los gremios docentes volverán a reunirse el martes 24

El Gobierno de Corrientes y la representación sindical de los trabajadores del sector Docente en la provincia, volverán a reunirse el próximo martes 24, en el marco del diálogo de cara el inicio del ciclo lectivo 2026.

La apertura del diálogo se realizó en el Salón de Acuerdos General San Martín, de la sede del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Por alrededor de dos horas, a partir de las 11.15 de este miércoles 18, representando al gobierno provincial, los ministros de economía, Marcelo Rivas Piasentini, y de Educación, Ana Miño, recibieron a los representantes de los seis gremios docentes con representación sindical.

Al termino de este encuentro, ambas partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 24, a las 10, también en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes.

Representación gremial

Por parte de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), asistió José Gea. Por Unión Docentes Argentinos Corrientes, Silvia Ocampo; por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), Fernando Ramírez.

Por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Rufino Fernández; por el Movimiento Unificador Docente (MUD) Andrés Cristaldo; y por Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) Daniel Ayala.