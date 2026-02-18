La Policía busca al prófugo de un supuesto parricidio y pide ayuda a la comunidad

La Policía de Corrientes informó que se encuentra en plena búsqueda de Romero Ricardo Martín, argentino de 27 años, en el marco de una causa judicial por homicidio agravado.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de Mercedes, que ordenó su detención dentro de un legajo de investigación en trámite. Según precisaron, el joven estaría sindicado como presunto autor del delito de “homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal”.

Ante esta situación, la fuerza provincial intensificó los operativos de búsqueda tanto en la zona urbana como rural de Mercedes, afectando recursos humanos y logísticos para dar cumplimiento a la orden judicial vigente.

Desde la institución solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan dar con el paradero del prófugo. Quienes puedan brindar información pueden comunicarse con la Comisaría Distrito Segunda de Mercedes a los números 3795-104385 o 3773-628693, acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar al 911 en Capital y 101 en el interior provincial.

La Policía indicó que se difunde su fotografía a fin de facilitar la identificación.