Operaron a Milton Giménez: cuál es el plazo estimado para su vuelta en Boca

En medio de una alarmante crisis de lesionados en Boca, Milton Giménez fue finalmente intervenido este lunes por la pubalgia que lo tenía al margen desde el inicio de la temporada. La cirugía era una posibilidad que ya había sido anticipada cuando el tratamiento convencional no dio resultados, y ahora se confirmó que el delantero quedará fuera de las canchas por aproximadamente entre uno y dos meses mientras transita su recuperación.

El delantero de 28 años, que no juega desde la derrota por las semifinales del Torneo Clausura ante Racing el 7 de diciembre de 2025, aquejó la lesión en la pretemporada y desde entonces fue una baja para Claudio Úbeda, que solía contar con el como carta habitual en la ofensiva xeneize.

"En el día de la fecha, el jugador Milton Giménez fue intervenido quirúrgicamente por una pubalgia, por el Dr. Osvaldo Santilli (especialista en pared abdominal), de forma exitosa", informó Boca en un parte médico, lo que terminó de confirmar su baja por varias semanas.

Afortunadamente para el entrenador, Miguel Merentiel, Lucas Janson y Edinson Cavani ya tienen el alta médica y están de regreso. De hecho, los tres tuvieron minutos en el partido ante Platense, luego de que los cuatro delanteros se hayan lesionado casi en simultáneo.

Ante esta situación, Boca intensificó sus gestiones para cerrar el fichaje de Adam Bareiro antes del viernes, fecha límite que le otorgó la AFA para inscribir un refuerzo extraordinario por la lesión de Rodrigo Battaglia.

El Xeneize presentó una oferta formal a Fortaleza, club dueño del 50 % de la ficha del delantero paraguayo, de 3 millones de dólares por el 100 % del pase, aunque por ahora no fue aceptada. El club brasileño pretende alrededor de 2 millones por su mitad del pase (un total de 4) y habrá que ver si en las próximas horas se logran acercar posturas

Este movimiento aparece como una prioridad para Boca, que busca reforzar su ofensiva en un momento en el que las ausencias de Giménez, junto con otras lesiones en el plantel, han dejado al equipo con escasas variantes de peso en ataque.

