Amplían la red de coberturas de los Bancos de Sangres de Corrientes

El Ministerio de Salud Pública a través del Programa Hemo Corrientes, una inversión estratégica y sostenida destinada a transformar el sistema provincial de hemoterapia, garantizando mayor calidad, seguridad y equidad en el acceso a los servicios de Bancos de Sangre.

En programa permitió avanzar en la modernización tecnológica y la estandarización de procesos en servicios de hemoterapia ubicados en zonas estratégicas del mapa provincial, integrando una red que hoy alcanza a Capital, Mercedes, Bella Vista, Santo Tomé, Esquina, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Saladas, Goya, Ituzaingó y Virasoro, entre otras localidades del interior.

Esta política pública hizo posible pasar de servicios con capacidades limitadas a Bancos de Sangre plenamente operativos, con criterios comunes de calidad, trazabilidad y seguridad transfusional, fortaleciendo la respuesta sanitaria.

La inversión incluyó la incorporación de equipamiento de última generación —centrífugas refrigeradas, separadores semiautomatizados, agitadores de plaquetas, conectores estériles, incubadoras y tecnología para inmunohematología— que permitió optimizar los tiempos de procesamiento, mejorar la calidad de los hemocomponentes y reforzar la seguridad en cada etapa del proceso. Un aspecto clave fue la provisión de sistemas de respaldo eléctrico, indispensables para asegurar la continuidad operativa en todos los servicios de la red.

Gracias a este fortalecimiento, múltiples localidades estratégicamente ubicadas lograron producir plaquetas de manera rutinaria, procesar crioprecipitados y ampliar la disponibilidad local de sangre segura, reduciendo derivaciones y mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

En el área de inmunohematología, se alcanzaron avances relevantes, como la realización del estudio de dispersión fenotípica del sistema RH más grande del NEA, con más de 7.000 muestras analizadas, y la ampliación de la leucodepleción universal a una porción significativa de los Bancos de Sangre de la provincia.

El programa también desarrolló una línea sostenida de trabajo territorial para promover la donación voluntaria de sangre, mediante colectas internas y extramuros, acciones comunitarias y equipamiento itinerante, fortaleciendo el primer eslabón de la cadena transfusional en cada región.

A esto se sumó un fuerte componente de capacitación continua para los equipos de salud, con instancias de formación técnica y encuentros provinciales que reforzaron el trabajo en red y la adopción de estándares de calidad homogéneos.

El balance del Programa Hemo Corrientes refleja el impacto de una política pública planificada: inversión, tecnología, formación y presencia territorial.