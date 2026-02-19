Eduardo Domínguez se despide de Estudiantes

El entrenador Eduardo Domínguez dirigirá este viernes ante Sarmiento su último partido como director técnico de Estudiantes de La Plata y luego asumirá en Atlético Mineiro de Brasil.

El técnico alcanzó un acuerdo con el club brasileño para reemplazar a Jorge Sampaoli y cerrará su ciclo en La Plata en pleno desarrollo del Torneo Apertura y a pocas semanas del inicio de la Copa Libertadores, competencia que el "Pincha" deberá afrontar con nuevo entrenador.

La salida del “Barba” impactó fuerte en el mundo albirrojo, ya que Domínguez había renovado su contrato a comienzos de 2026 hasta fines de 2027, tras consagrarse campeón del fútbol argentino luego de vencer a Racing en la final de diciembre.

Sin embargo, el ofrecimiento del "Galo" modificó el escenario y el entrenador ejecutará la cláusula de salida incluida en su vínculo una vez finalizado el encuentro correspondiente a la sexta fecha del campeonato local.

El ciclo iniciado en marzo de 2023 quedará marcado como uno de los más exitosos del club en los últimos años: Domínguez dirigió 163 partidos, con 74 victorias, 44 empates y 45 derrotas.

El entrenador conquistó cinco títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025.

