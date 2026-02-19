Llega “El Equilibrista” con Mauricio Dayub al Teatro Vera

Por octavo año consecutivo en cartel, esta obra con más de 850 funciones y más de 350 mil espectadores, ganadora del premio Konex, ACE de Oro y Estrella de Mar de Oro, entre otros; y que ya recorrió con sus giras Madrid, Tel Aviv, Miami, Montevideo, Punta del Este, Caracas y gran parte de Argentina, llega a Corrientes el próximo sábado 21 de marzo con función a las 21, en el Teatro Vera.

Mauricio Dayub el Equilibrista

El equilibrista es la historia que cada una de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño.

Es una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción.

Para salir con el ímpetu necesario y demostrar que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio.

Acerca de la obra

Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué.

"Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo", señalló el actor.

Entradas

A la venta en weepas.ar/ y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs.