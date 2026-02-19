Taraguy inicia una gira histórica por Europa

El Taraguy Rugby Club, con su plantel superior y Menores de 19 años, comenzará este sábado 21 una gira histórica por Europa que se extenderá hasta el 6 de marzo.

Los jugadores de la entidad correntina estarán en España, Inglaterra y Gales. En la noche del jueves, tras el entrenamiento, se realizará la tradicional entrega de indumentarias para el esperado viaje.

Luego de varios meses de preparación, trabajo y mucho esfuerzo de toda la familia taraguicera, se dará un gran paso para poner al club en la vidriera internacional. En la tarde de este jueves se realizó la foto tradicional previa a la gira, para luego concretar el último entrenamiento previo al viaje.

La delegación estará compuesta por 80 personas y visitará ciudades como Londres, Leicester, Cardiff y Madrid. Además de partidos amistosos con clubes de esas ciudades, se visitarán centros de alto rendimiento, se realizarán clínicas y entrenamientos en gimnasios de alta tecnología durante dos semanas.

Los directivos del club correntino, encabezados por su presidente, Juan Ramón Albornoz, y Roberto Gómez Coll, junto a toda la comisión directiva y el capitán del plantel superior, Emiliano Gómez Coll, ultimaron detalles y trabajaron para que todo salga a la medida de las expectativas de una gira que es histórica para el club.

El plan de trabajo en equipo se inició a mediados del año pasado. Se fueron cumpliendo los objetivos planteados, entre ellos, la formación integral del jugador, fomentar los valores del rugby, reafirmación del equipo, descubrimiento cultural y una pretemporada única.

El sábado 21 inicia el viaje desde Corrientes, vía aérea con destino a Madrid y luego continuar hacia Londres. Visitando además las ciudades de Oxford, Loughborough, Stanford y Warwick; luego participarán de una clínica con el staff de la Academia de Leicester Tigers en la ciudad de Leicester.

La gira continua por Gales, visitando Cardiff y Bath, para participar de una clínica con el staff de Cardiff Blues Academy. Los correntinos podrán disfrutar de las ciudades y su rica historia, luego de cada jornada de entrenamiento y clínicas.

El viernes 27, ya en Londres, la M19 disputará su primer partido; en tanto que el sábado 28, la Primera jugará su primer encuentro. En tanto que los últimos días serán en tierras españolas. En Madrid ambos planteles tendrán partidos frente a Arquitecura Rugby Club.

El plantel superior, después continuará su preparación, de cara al partido por el repechaje del Torneo del Interior B, frente a Cardenales en Tucumán, previsto para el 28 de marzo.