Desarticulan banda de cuatreros en Corrientes que robaba y vendía en carnicerías propias

Más de un mes de investigación llevó a desnudar el accionar delictivo de una banda de cuatreros que operaba en Caá Catí, dedicada al robo de ganado en la zona y a la posterior comercialización de la carne en carnicerías locales.

El negocio parecía simple, según aseguran, ya que tenían aceitados contactos para obtener los animales sin costo alguno. Pero los integrantes de la Policía Rural y Ecológica, en colaboración con la Fiscalía en turno de María Lucrecia Troia Quirch desenmarañaron la operatoria de esta organización, acusada de "abigeato agravado".

La paciente labor desplegada derivó en allanamientos que se concretaron entre este miércoles 18 y jueves 19 de febrero en dos carnicerías y sendos domicilios particulares.Durante los operativos, secuestraron distintos cortes cárnicos, elementos de faena y dos camionetas, ambas Toyota hilux, bajo la sospecha de que eran utilizadas en las maniobras delictivas.

En el marco de la causa, procedieron a la detención de un hombre de 34 años, de apellido Báez como principal implicado de la recolección de evidencias que arrojó la investigación.Desde la fuerza destacaron el profesionalismo y la labor coordinada del equipo de trabajo que logró reunir las pruebas suficientes para que se materialicen los allanamientos firmados por la jueza de Garantías María Cristina Sánchez.