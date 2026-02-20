Traverso es protagonista en la F3 Metropolitana

La segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 3 Metropolitana se vive desde este viernes en el autódromo platense Roberto Mouras. Benjamín Traverso tuvo una gran jornada inicial, dominó los dos ensayos y en una apretada clasificación quedó en el séptimo lugar.

Este sábado desde las 9.50 se disputarán las series (serán 3) y a las 15.05 se correrá la primera final del fin de semana. En tanto que para el dimingo a partir de las 12.30 se largará la segunda final. Las dos carreras están previstas a 12 vueltas o 20 minutos de duración.

Con un calor intenso presente en La Plata, se desarrollaron este viernes los entrenamientos oficiales para la segunda fecha del calendario 2026 de la F3 Metropolitana.

La actividad se inició con la primera tanda de ensayos en la cual Benjamin Traverso marcó el mejor registro con 1´27´´796/1000 aventajando a Stefano Polini (Nota de ref: 1-2 para el Satorra Competición) y tercero se ubicó Sebastián Caram en su regreso a la categoría junto al Castro Racing.

Pasado el mediodía se desarrolló la segunda sesión contando nuevamente con el volante correntino al tope de las posiciones, el calor en pista imposibilitó que pudiera mejorar su propia marca aventajando a Tiago Chiriotti (Cepeda Racing) por 48 milésimas.

En horas de la tarde llegó la clasificación que terminó con 15 autos dentro del segundo de diferencia. Malek El Bacha, con el auto del Satorra Competición marcó el camino y cerró dos grandes vueltas que le alcanzaron para conseguir su segunda “pole position” consecutiva y la 3ª en su historial.

En un gran regreso con el Castro Racing, Sebastián Caram fue el escolta y Nazareno López, ahora dentro del Dital Fórmula, completó el terceto de punta.

Por su parte, Traverso finalizó en el séptimo lugar con un auto que respondió de gran manera y apunta a pelear por el primer puesto.

Durante la primera fecha, también en el autódromo Roberto Mouras, se utilizó el circuito sin chicana, Traverso fue excluido en la primera final y quedó quinto en la segunda.